البيت الأبيض ينفي تصريحا لترامب حول علاقته الجيدة مع كيم جونغ أون

نفى البيت الأبيض تصريحا نسب إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد فيه الأخير أنه على علاقة طيبة بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

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وسبق لصحيفة "وول ستريت جورنال" ونقلت عن ترامب قوله: "أقيم علاقة جيدة على الأرجح مع كيم جونغ أون"، فيما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز أن "الجملة التي نقلتها الصحيفة وتوحي بأن كيم وترامب على اتصال، كانت شرطية".

وأوضحت في تغريدة على "تويتر"، أن ترامب قال إنه "قد يقيم علاقة جيدة على الأرجح مع كيم جونغ أون"، وأضافت: لقد قال ترامب: "قد أقيم.. قد أقيم.. قد أقيم" ولا أقيم، ودوّنت جملة "قد أقيم" باللون الأحمر.

واعتبرت ساندرز في تغريدتها كذلك، أن "وول ستريت جورنال" ما زالت تنشر أخبارا كاذبة، كما حرّر ترامب الأحد تغريدة أكد فيها ما نشرته المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز.

Here is the official audio showing WSJ misquoting @POTUSpic.twitter.com/wVwoafYkHg — Sarah Sanders (@PressSec) 14 января 2018 г.

وخلال الحديث الذي تطرق فيه ترامب إلى نظيره الكوري الشمالي، رفض أن يكشف عمّا إذا كان قد تحدث إلى كيم، وقال : "لا أقول إنني فعلت ذلك أو أنني لم أفعله، بل لا أريد التعليق على هذا أصلا".

The Wall Street Journal stated falsely that I said to them “I have a good relationship with Kim Jong Un” (of N. Korea). Obviously I didn’t say that. I said “I’d have a good relationship with Kim Jong Un,” a big difference. Fortunately we now record conversations with reporters... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 января 2018 г.

واستعرت حرب كلامية بين الزعيم الكوري الشمالي وترامب منذ وصول الأخير إلى الحكم في الولايات المتحدة على خلفية تجارب بيونغ يانغ الصاروخية، لكن الرئيس الأمريكي قد خفف من حدة لهجته في الأسابيع الأخيرة ولم يعد يستبعد احتمال التحادث مع كيم هاتفيا.

المصدر: أ ف ب

ياسين بوتيتي