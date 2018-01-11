صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن ثمة إمكانية أن تكون لديه علاقات جيدة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" قال ترامب: "ربما أكون على علاقة جيدة جدا مع كيم جونغ أون.. لدي علاقات مع أناس أعتقد أنكم مندهشون".

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ورفض ترامب الإجابة على سؤال عما إذا كان قد تحدث مع كيم جونغ أون، قائلا: "لا أريد التعليق على ذلك.. إنني لا أقول إن كنت قد حدّثته أم لا. إنني ببساطة لا أريد التعليق".

وجاءت تصريحات ترامب بعد "حرب كلامية" تبادل زعيما البلدين فيها عبارات مسيئة، وذلك وسط التوتر السائد بين واشنطن وبيونغ يانغ بسبب إصرار كوريا الشمالية على حقها في تطوير برنامجها النووي والباليستي من جهة، واتباع إدارة ترامب نهج العقوبات ضدها، وتصريحات كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم ترامب نفسه، حول إمكانية حسم "ملف كوريا الشمالية" بالقوة العسكرية.

المصدر: Wall Street Journal + RT

قدري يوسف