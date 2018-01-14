أردوغان يعلن الاقتراب من القضاء على "تنظيم غولن"

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إنه اقترب من القضاء على "منظمة غولن" المصنفة إرهابية في بلاده.

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وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية، في ولاية توكات التركية "أصبحنا قريبين من القضاء تماما على منظمة غولن التي سفكت دماء الشهداء، واستثمرت الدين لمصالحها الخاصة".

وتابع:"نكافح تنظيم غولن الإرهابي، وقد أصبحنا أقوى بعد 15 يوليو/تموز، وبعد أن كان هذا التنظيم متوغلا في سلك القضاء، وفي بعض مفاصل الدولة".

وتابع الرئيس التركي: "كذلك سوف ندخل إلى جحور حزب العمال الكردستاني وسوف نقضي على جميع المنظمات الإرهابية دون تمييز بينها".

هذا وكانت الحكومة التركية قد أعلنت يوم 8 يناير/كانون الثاني الجاري، تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ يوليو/تموز عام 2016 لمدة 3 أشهر أخرى.

وتتهم السلطات التركية تنظيم فتح الله غولن، المقيم في بنسلفانيا الأمريكية، والذي تسميه "التنظيم الموازي"، عبر أنصاره في تركيا، بتدبير محاولة الانقلاب الأخيرة، فيما ينفي غولن كافة الاتهامات المنسوبة إليه، مستنكرا المحاولة الانقلابية.

المصدر: وكالات

رُبى آغا