بالفيديو.. نجاة 170 راكبا بأعجوبة من كارثة جوية في تركيا

كانت طائرة ركاب تقل على متها 168 راكبا قاب قوسين من الانزلاق في مياه البحر الأسود إثر انحرافها عن المدرج أثناء هبوطها في مطار طرابزون التركي ليلة أمس السبت.

ونشرت وسائل الإعلام صورا وفيديوهات تظهر الطائرة من طراز بوينغ 737-800 القادمة من أنقرة إلى طرابزون، وهي عند منحدر ساحل البحر، على وشك السقوط إلى مياهه.

وأكد محافظ طرابزون في تصريحات صحفية إجلاء جميع الركاب وطاقم الطائرة دون وقوع إصابات، بينما أفادت تقارير صادرة عن خدمة الطوارئ المحلية بنقل ثلاثة أشخاص إلى مستشفى جراء تعرضهم لجروح خفيفة.

وذكرت تقارير صحفية أن الحادث أسفر عن انتشار حالة من الرعب بين ركاب الطائرة، ونشر نشطاء مقطع فيديو يظهر عملية إجلائهم من الطائرة.

Dün akşam Trabzon'da pistten çıkan TC-CPF kuyruk tescilli uçağın tahliyesine dair video

[video : Tunderboy] pic.twitter.com/eFtEas32js — HavaSosyalMedya 🛫 (@HavaSosyalMedya) ١٤ يناير، ٢٠١٨

واضطرت إدارة المطار إلى إغلاقه لأكثر من ثماني ساعات بسبب الحادث، ولم يعرف سببه لحد الآن.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف