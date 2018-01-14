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مصرع 8 أشخاص على الأقل في حريق وتدافع في البرتغال

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مصرع 8 أشخاص على الأقل في حريق وتدافع في البرتغال
Reuters Miguel Vidal
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لقي 8 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب العشرات جراء حريق وتدافع في ناد محلي في بلدة فيلا نوفا دا رينيا بشمال البرتغال ليل السبت.

وقال رئيس البلدية خوسيه انطونيو دى جيسوس في تصريحات نقلها التلفزيون إن أكثر من 60 شخصا كانوا في المبنى المكون من طابقين على بعد 260 كيلومترا إلى شمال شرق لشبونة عندما اندلع الحريق.

ولم يذكر سبب الحريق لكن وسائل الإعلام أشارت إلى انفجار سخان للمياه، مرجحة أن يكون هو السبب وراء اندلاع النيران.

المصدر: رويترز

نادر همامي

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