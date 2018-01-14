ترامب يصف مؤلف "نار وغضب" بالمختل عقليا!

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، مؤلف كتاب "نار وغضب"، بأنه مختل عقليا، مؤكدا أن المعلومات الواردة فيه خاطئة.

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وقال ترامب في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "الكتاب يضم العديد من الأخبار الزائفة، ولا يسعى صناعه على تصحيحها عندما يعلمون بأنهم مخطئون، فهم يروجون لكتاب من تأليف كاتب مختل عقليا، والمعروف بتقديمه لمعلومات خاطئة. فالإعلام فقد صوابه من فوزنا في الانتخابات الرئاسية!".

وفي وقت سابق، دحض البيت الأبيض ادعاءات الكاتب، مايكل وولف، التي قال فيها إن ترامب لم يكن يتوقع فوزا في الانتخابات، وأن زوجته ميلانيا صعقها احتمال أن تصبح السيدة الأولى.

وكان فريق ترامب القانوني، طالب باعتذار وتراجع كامل عن نشر الكتاب، متهما مؤلفه وناشره بالتشهير.

كما انتقد الرئيس الأمريكي هذا الكتاب، ووصفه بأنه "زائف"، ونفى أن يكون لمؤلفه مايكل وولف، حق الدخول إلى البيت الأبيض.

So much Fake News is being reported. They don’t even try to get it right, or correct it when they are wrong. They promote the Fake Book of a mentally deranged author, who knowingly writes false information. The Mainstream Media is crazed that WE won the election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 janvier 2018

وتم طرح كتاب "نار وغضب: داخل البيت الأبيض ترامب"، الأسبوع الماضي، والذي يحلل عمل الإدارة الأمريكية الحالية، استنادا إلى مقابلات مع موظفين سابقين، بما في ذلك مساعد رئيس الوزراء السابق ستيف بانون.

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تجدر الإشارة إلى أن وولف، أثناء ترويجه للكتاب، اتهم ترامب أيضا بأنه يفتقر للكفاءة العقلية لشغل منصب الرئيس، مما أثار انتقادات حادة من الرئيس الأمريكي ومساعديه وأنصاره. وتم الإعلان عن خضوع ترامب لكشف طبي، بعدما تلعثم في جزء من خطاب، أعلن خلاله اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال الطبيب روني جاكسون، يوم الجمعة، بعد أن أجرى فحصا طبيا لترامب إن صحة الرئيس "ممتازة".

المصدر: وكالات

رُبى آغا