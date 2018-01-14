بعد إنذار خاطئ بهجوم باليستي على هاواي.. حاكم الولاية يكشف عن السبب!

أعلن حاكم ولاية هاواي، دافيد إيج، أن الرسالة الخاطئة التي تضمنت تحذيرا بشأن صاروخ باليستي كان يتجه صوب ولاية هاواي الأمريكية كان سببها خطأ بشري.

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وبحسب موقع "هاواي نيوز"، أمس السبت، قال حاكم الولاية، إن "الخطأ ارتكب خلال الإجراء المعتاد عند بدء نوبة جديدة من العمل وتغيير العاملين، كاشفا أن أحد العاملين ضغط على زر بطريق الخطأ".

وأشار إلى أن خدمة الطوارئ استغرقت 40 دقيقة لإرسال رسالة ثانية لنفي التهديد وتوضيح الأمر، موضحا أن سبب التأخير كان للتأكد من حقيقة الوضع، هل بالفعل هناك تهديد أم لا، ثم الحصول بعد ذلك على إذن فدرالي لإرسال رسالة ثانية إلى الهواتف المحمولة.

STATEMENT: While I am thankful this morning’s alert was a false alarm, the public must have confidence in our emergency alert system. I am working to get to the bottom of this so we can prevent an error of this type in the future. — Governor David Ige (@GovHawaii) 13 janvier 2018

وقدم حاكم ولاية هاواي اعتذاره للتحذير الخاطئ، معربا عن أسفه للحادث. وتعهد بالتحقيق في الأمر وتحسين إجراءات الإنذار حتى لا يتكرر ثانية.

وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية أجيت باي في تغريدة على "تويتر"، إن اللجنة فتحت تحقيقا شاملا بشأن التحذير الطارئ.

There is NO missile threat. https://t.co/qR2MlYAYxL — Governor David Ige (@GovHawaii) 13 janvier 2018

وكانت رسالة انتشرت في ولاية هاواي الأمريكية، مساء السبت، تحذر السكان من تهديد صاروخي. وحثتهم على اللجوء إلى أقرب ملجأ بأسرع وقت وأكدوا أنه ليس إنذارا للتدريب، ما أدى إلى انتشار حالة من الرعب والارتباك في الولاية بأكملها.

المصدر: وكالات

رُبى آغا