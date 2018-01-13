ترودو: لروسيا والصين دور مهم في حل الأزمة الكورية

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الجمعة، إنه لدى الصين وروسيا "دور مهم" في نزع فتيل التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

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وشدد ترودو خلال مؤتمر صحفي، على: "أن المجتمع الدولي يلعب دورا مهما للغاية في نزع فتيل التوترات"، الناجمة عن الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي لكوريا الشمالية.

وتابع: "نعتقد أن مزيدا من الحوار هو دائما شيء جيد"، معبرا عن الأمل في إجراء العديد من النقاشات "من أجل أخذ التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية على محمل الجد".

وكانت الولايات المتحدة طلبت في الأمم المتحدة، قبل أيام، منع رسو 10 سفن في مرافئ العالم، للاشتباه بأنها تنقل بضائع كورية شمالية. وفي حال وافق مجلس الأمن الدولي على ذلك، فستضاف هذه الإجراءات إلى العقوبات الأخيرة التي فرضت في الصيف على بيونغ يانغ.

وأجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية السادسة، الأقوى حتى الآن، في 3 سبتمبر/أيلول 2017، ما أثار تنديدا دوليا ودفع مجلس الأمن إلى فرض عقوبات جديدة قاسية عليها.

كما اختبرت عددا من الصواريخ الباليستية منذ يوليو/تموز الماضي، وأعلنت أن كامل الأراضي الأمريكية أصبحت في مرمى نيرانها.

المصدر: أ ف ب

رُبى آغا