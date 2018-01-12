كوريا الشمالية تستعد لمئة عام من العزلة!

أعلن موقع إخباري متخصص في شؤون كوريا الشمالية أن بيونغ يانغ تواصل العمل على تعميق النفق الغربي في موقع "بيونغي ري" النووي الواقع بمقاطعة كيلجو.

وتوصل موقع "38north" استنادا إلى تحليل صور الأقمار الاصطناعية إلى أن "نشاط العمال والمعدات في ميدان التجارب النووية تواصل طيلة شهر ديسمبر" المنصرم، وزادت أحجام التربة المستخرجة من النفق.

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ورأى خبراء هذا الموقع المتخصص في شؤون كوريا الشمالية أن هذا النشاط الملحوظ يدل على أن بيونغ يانغ تسعى إلى أن تكون على أهبة الاستعداد لإجراء تجربة نووية جديدة.

يذكر أن كوريا الشمالية أجرت في سبتمبر/أيلول 2017 تجربة على عبوة هيدروجينية في موقع "بيونغي ري" النووي، بلغت قوتها ما يقارب 250 كيلوطن، فيما بدأت الكوريتان في يناير/كانون الثاني الجاري حوارا بهدف تطبيع العلاقات بين الشطرين، بما في ذلك في مجال الأمن.

في غضون ذلك أعلنت كوريا الشمالية أنها بفضل العلم واقتصادها الوطني، لن تواجه مشاكل يصعب التغلب عليها حتى لو تواصلت العقوبات المفروضة عليها 100 عام.

وقال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال زيارته إلى أكاديمية العلوم: "بفضل قواعد اقتصادنا الوطني الذاتية، التي أعدتها لنا القوة العلمية التقنية المضمونة، وعقول علمائنا النيرة، لن تقف في وجوهنا أية صعوبات مستحيلة، فليفرض الأعداء العقوبات لـ 10 أو 100 عام".

المصدر: تاس

محمد الطاهر