الاتحاد الأوروبي يقيم تداعيات قرار ترامب بخصوص الاتفاق النووي مع إيران

أفادت هيئة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن بلدانه ستعد تقييما مشتركا للتصريحات الأمريكية حول إيران، مؤكدة مراعاة التزاماتها باتفاق الصفقة النووية.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن الهيئة: "كخطوة أولى سننسق مع الثلاثية الدولية والدول الأخرى من أعضاء الاتحاد الأوروبي لوضع تقييم مشترك للبيان وتداعياته. ولا نزال متمسكين بالتنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة المشتركة".

واتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة قرارا بتمديد تجميد العقوبات ضد إيران في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة. وأعلن في الوقت ذاته ضرورة بدء العمل على وضع اتفاق إضافي مع الشركاء الأوروبيين، مستبعدا مشاركة روسيا والصين اللتين تعدان عضوين في السداسية الدولية ولعبتا دورا محوريا في وضع الاتفاق النووي مع إيران.

يذكر أن القرار حول تمديد تجميد العقوبات ضد إيران أو عدمه يجب أن تتخذه الإدارة الأمريكية كل 90 يوما. وكان ترامب قد أعلن أثناء حملته الانتخابية أن الصفقة مع إيران سيئة ويجب الخروج منها فورا، غير أنه قام بتمديد تجميد العقوبات ضد إيران خلال عام كامل.

وجاء في بيان صدر عن ترامب: "إن الاتفاق النووي مع إيران يتضمن "عيوبا هائلة"، معتبرا أن تمديده لتجميد العقوبات هذه المرة يمثل "آخر فرصة" لتعديل الصفقة، التي انتقدها مرارا وتكرارا في وقت سابق.

وأضاف ترامب أن "الولايات المتحدة لن تمدد مرة أخرى تجميد العقوبات من أجل البقاء داخل الصفقة النووية مع إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول ذلك" قائلا: "سأنسحب فورا من الصفقة إذا شعرت في أي لحظة أن تعديل هذا الاتفاق لا يمكن تحقيقه".

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا