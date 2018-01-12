ظريف: إعلان ترامب محاولة يائسة

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن إعلان الرئيس الأمريكي عن تمديده لتجميد العقوبات ضد إيران في إطار الاتفاق النووي لآخر مرة محاولة يائسة لتقويض هذه الصفقة.

وقال ظريف، في تغريدة نشرها مساء اليوم الجمعة على حسابه الرسمي في "تويتر": إن سياسة ترامب والإعلان، الذي قام به اليوم، محاولات يائسة لتقويض الاتفاق الصامد متعدد الأطراف التي تنتهك بالتعمد بنوده 26 28 و29".

وشدد ظريف على أن "خطة العمل المشتركة الشاملة غير قابلة للمراجعة"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة يجب عليها، بدل تكرار الخطاب القديم، الالتزام الكامل (بهذه الوثيقة)، مثلما فعلت إيران".

Trump's policy & today’s announcement amount to desperate attempts to undermine a solid multilateral agreement, maliciously violating its paras 26, 28 & 29. JCPOA is not renegotiable: rather than repeating tired rhetoric, US must bring itself into full compliance -just like Iran. — Javad Zarif (@JZarif) 12 января 2018 г.

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وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيمدد تجميد العقوبات على إيران في إطار الاتفاق النووي معها، إلا أنه تعهد بأن هذا التمديد هو الأخير إذا لم يتم تعديل الصفقة.

وقال ترامب، في بيان أصدره اليوم الجمعة، إن الاتفاق النووي مع إيران يتضمن "عيوبا هائلة"، معتبرا أن تمديده لتجميد العقوبات هذه المرة يمثل "آخر فرصة" لتعديل الصفقة، التي انتقدها مرارا وتكرار في وقت سابق.

كما جدد ترامب موقفه من الحكومة الإيرانية، واصفا إياها بالداعم الأكبر على الساحة الدولية للإرهاب، ومعتبرا أن "تصرفاتها تسمح لحزب الله وحماس وإرهابيين آخرين ببث الفوضى وقتل أناس أبرياء".

المصدر: تويتر + وكالات

رفعت سليمان