البنتاغون: ما زلنا على تواصل مستمر مع باكستان

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، إنها على "تواصل مستمر" مع العسكريين الباكستانيين، بعد إعراب الجيش الباكستاني عن استيائه من انتقادات واشنطن بحق إسلام آباد.

وأفاد جون توماس، الناطق باسم القيادة، بأن الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية يجري اتصالات مع الجنرال قمر جاويد باجو، قائد الجيش الباكستاني.

إقرأ المزيد

وأضاف المتحدث أن الجانب الأمريكي ثمّن التفاهم بين البلدين فيما يخص مصالحهما والتحديات التي يجب التعاطي معها نحو طريق إيجابي إلى الأمام".

ونفت وزارة الدفاع الأمريكية تقارير مفادها أن باكستان قررت وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع واشنطن.

وكانت صحيفة Dawn الباكستانية أفادت قبل يومين، بأن باكستان قررت تعليق تعاونها مع الولايات المتحدة في المجال العسكري، وفي مجال عمل أجهزة الاستخبارات.

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الباكستاني خورام داستجير خان قوله: "قمنا فعلا بوقف وتعليق التعاون واسع النطاق مع الولايات المتحدة في المجالين العسكري والاستخباراتي".. " الولايات المتحدة تهزم في أفغانستان رغم إنفاق مليارات الدولارات". وأشار الوزير إلى أن واشنطن تحاول استخدام باكستان ككبش فداء لتبرير فشلها العسكري في أفغانستان.

ونقلت Dawn عن الوزير أيضا قوله "إن باكستان لا تسعى للحصول على ثمن لقاء ضحاياها، ولكنها تريد أن يعترف بذلك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم باكستان، في 1 يناير/كانون الثاني، بتوفير ملاذ آمن للإرهابيين الذين تطاردهم أمريكا في أفغانستان، مشددا على أن واشنطن ارتكبت "حماقة" بمنحها مليارات الدولارات لإسلام آباد.

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، اليوم الاثنين: "الولايات المتحدة ارتكبت حماقة بمنحها 33 مليار دولار لباكستان خلال أكثر من 15 سنة مضت، ولم تمنحنا (إسلام أباد) في المقابل سوى الأكاذيب والخداع.. وظنوا أن قادتنا سفهاء".

المصدر: رويترز + وكالات

قدري يوسف