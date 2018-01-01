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ترامب: ارتكبنا حماقة بمنح باكستان المليارات لمحاربة الإرهاب!

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ترامب: ارتكبنا حماقة بمنح باكستان المليارات لمحاربة الإرهاب!
AFP Homeland security
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باكستان بتوفير ملاذ آمن للإرهابيين الذين تطاردهم أمريكا في أفغانستان، مشددا على أن واشنطن ارتكبت "حماقة" بمنحها مليارات الدولارات لإسلام أباد.

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، اليوم الاثنين: "الولايات المتحدة ارتكبت حماقة بمنحها 33 مليار دولار لباكستان خلال أكثر من 15 سنة مضت، ولم تمنحنا (إسلام أباد) بالمقابل سوى الأكاذيب والخداع، وظنوا أن قادتنا سفهاء".

وأضاف ترامب: "لقد وفروا ملاذات آمنة للإرهابيين الذين نطاردهم في أفغانستان، أما مساعدتهم فكانت ضئيلة.. كفى"!

المصدر: سبوتنيك

قدري يوسف

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