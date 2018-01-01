ترامب: ارتكبنا حماقة بمنح باكستان المليارات لمحاربة الإرهاب!

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باكستان بتوفير ملاذ آمن للإرهابيين الذين تطاردهم أمريكا في أفغانستان، مشددا على أن واشنطن ارتكبت "حماقة" بمنحها مليارات الدولارات لإسلام أباد.

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، اليوم الاثنين: "الولايات المتحدة ارتكبت حماقة بمنحها 33 مليار دولار لباكستان خلال أكثر من 15 سنة مضت، ولم تمنحنا (إسلام أباد) بالمقابل سوى الأكاذيب والخداع، وظنوا أن قادتنا سفهاء".

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١ يناير، ٢٠١٨

وأضاف ترامب: "لقد وفروا ملاذات آمنة للإرهابيين الذين نطاردهم في أفغانستان، أما مساعدتهم فكانت ضئيلة.. كفى"!

المصدر: سبوتنيك

قدري يوسف