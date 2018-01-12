بيونغ يانغ لسيئول: نفذوا هذا الشرط نحاوركم!

شددت كوريا الشمالية على ضرورة أن تلغي جارتها الجنوبية تماما المناورات العسكرية السنوية المشتركة مع الولايات المتحدة بدلا من تأجيلها.

وذكر موقع "أوريمينجوكيري" الخاص بالترويج الدعائي لسلطات كوريا الشمالية اليوم الجمعة أنه "لا يمكن أن يجري الحوار ومحاكاة الحرب في آن واحد"، مطالبا واشنطن وسيئول بإلغاء مناورات "فرخ النسر".

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أعلنتا عن تأجيل المناورات التقليدية في شبه الجزيرة الكورية والتي تزامن موعدها الأصلي في هذا العام مع الألعاب الأولمبية الشتوية المقرر إجراؤها في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية في 9-25 فبراير/شباط، لتليها الألعاب البارالمبية في 9-19 مارس/آذار.

وترى بيونغ يانغ في المناورات التي شارك بها في السنوات الأخيرة ما بين 200 و300 ألف عسكري باستخدام الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية محاكاة للتدخل في أراضيها، وتتخذ إجراءات عسكرية مضادة تعتبرها واشنطن وسيئول من جانبهما خطوة استفزازية.

وتأتي تصريحات بيونغ يانغ الأخيرة بعد ثلاثة أيام من عقد أول جولة من حوار رفيع المستوى بين الكوريتين خلال عامين، ما أسفر إلى إعادة إطلاق الخط الساخن وإجراء مشاورات لتخفيف التوتر عند الخط الفاصل بين الجارتين، فضلا عن مشاركة كوريا الشمالية في الألعاب الأولمبية المقبلة.

المصدر: تاس

نادر عبد الرؤوف