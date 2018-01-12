ريجينا سيمونز تتهم ستيفن سيغال باغتصابها!

اتهمت الممثلة الأمريكية ريجينا سيمونز، نجم السينما ستيفن سيغال باغتصابها.

ونقلت صحيفة "people"، عن الممثلة الأمريكية، الحادثة كانت بعد الانتهاء من تصوير فيلم "في خطر قاتل" سنة 1994، والذي كان بطله سيغال.

وأوضحت الممثلة أن سيغال استدعاها إلى بيته، بحجة الاحتفال بانتهاء تصوير الفيلم، إلا أنه اكتشفت بعد وصولها أنه لم يكن هناك أي احتفال.

من جانبها قالت عارضة الأزياء فاليولا داديس، إن سيغال ضايقها وتحرش بها أثناء أحد الاختبارات سنة 2002، مؤكدة أنها تقدمت بشكوى مع الممثلة سيمونز، ضد النجم السنيمائي سيغال، لدى قسم الشرطة في لوس أنجلس.

وأكدت الشرطة أنها بصدد إجراء تحقيق مع سيغال على خلفية أحداث وقعت سنة 2005.

هذا ولم يصدر أي تعليق عن سيغال بعد ورود هذه الأخبار.

المصدر: غازيتا رو

نادر همامي