السفينة الإيرانية المحترقة تدخل المنطقة الاقتصادية اليابانية

قال المتحدث باسم خفر السواحل اليابانية، اليوم الجمعة، إن ناقلة النفط الإيرانية المحترقة تدفعها الأمواج إلى منطقة اليابان الاقتصادية الخاصة، بفعل الرياح القوية من السواحل الصينية.

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وأضاف المتحدث باسم المنطقة العاشرة لخفر السواحل اليابانية المرابطة في مدينة كاغوشيما أن ناقلة النفط الإيرانية المحترقة جراء اصطدامها بسفينة أخرى ليلة السبت الماضي، كانت تقع على بعد 300 كيلومتر شمال غربي جزيرة أمامي أوشيما اليابانية بعد ظهر أمس الخميس.

يذكر أن ناقلة النفط "سانتشي" كانت تحمل نحو مليون برميل من مكثفات الغاز سريعة الاشتعال، إلى كوريا الجنوبية.

وتابع المصدر أن السلطات الصينية رفضت اقتراح المساعدة من خفر السواحل اليابانية، قائلة إنها ستطلب المساعدة عند الحاجة.

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا