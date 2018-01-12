البرد يجمد كوريا!

تشهد كوريا الجنوبية منذ عدة أيام موجة برد غير معتادة، أدت إلى تجميد عدة مناطق، كما تسببت باضطرابات كبرى في الحركة الجوية والبحرية والبرية.

وفي جزيرة جيجو السياحية، التي شهدت تساقط الثلوج بكثافة، منع الدخول إلى جبل هالا لليوم الرابع على التوالي.

وانخفضت درجة الحرارة، صباح اليوم الجمعة، في آن-هونغ في بلدة هونغ سونغ، إقليم كانغ وون شمال شرق البلاد إلى 24.8 تحت الصفر.

ووصلت درجة الحرارة في العاصمة سيئول إلى 15.1 درجة تحت الصفر، وانتشون إلى 14.2 درجة، وكوانغجو إلى 9.8 تحت الصفر، وبوسان إلى 8.8 تحت الصفر.

Reuters

وسجلت آنهونغ في بلدة هونغ سونغ أدنى درجة حرارة في الصباح بلغت 24.8 تحت الصفر.

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية تساقط الثلوج بسماكة 1-5 سنتمترات في المناطق الساحلية في غرب جنوب كوريا الجنوبية، وجزيرة جيجو، وتساقط الثلوج بأقل من 5 ملم.

وصدر تحذير من الثلوج الكثيفة في الجزيرة السياحية، حيث يعاني السياح العالقون في المطار والسكان من المصاعب الناجمة عن تعليق الرحلات الجوية.

المصدر: يونهاب

رُبى آغا