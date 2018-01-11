17 قتيلا و13 مفقودا جراء فيضانات وانهيارات كاليفورنيا

أعلن شريف مقاطعة سانتا باربارا الأمريكية، بأن حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات التي تسببت بها عاصفة قوية في جنوب كاليفورنيا، ارتفعت إلى 17 قتيلا و13 مفقودا.

Aerial footage shows the scope of the devastation in Santa Barbara County, California, where authorities say at least 13 people are dead after flooding and mudslides. https://t.co/QD1uSAw9Yzpic.twitter.com/jYxuYmo3Eg — ABC News (@ABC) January 10, 2018

وفيما تواصل فرق الإنقاذ عملها بحثا عن مفقودين تحت أنقاض منازل دمرتها الكارثة، أوضحت السلطات، أن حصيلة الضحايا بلغت 17 قتيلا و25 جريحا، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء وخفر السواحل أخلوا بواسطة مروحيات حوالي 50 شخصا كانوا عالقين في منازلهم وأسعفوا عشرات آخرين.

WATCH: Driving through the streets of Montecito, California, devastated by mudslides. https://t.co/u3xRxt5bt3



(Video: @GadiNBC) pic.twitter.com/Cek5dNTGGl — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) January 10, 2018

تجدر الإشارة إلى أن 13 شخصا آخرين أعلن عن فقدانهم. ونتيجة لسوء الأحوال الجوية، دمر نحو 100 منزل.

وأدت عواصف رعدية وأمطار غزيرة، هطلت على مدى يومين متتاليين في جنوب كاليفورنيا إلى انهيارات أرضية في منطقة لم تنفض عنها بعد رماد الحريق المدمر "توماس"، الذي اجتاح أنحاء واسعة من كاليفورنيا الشهر الماضي.

بعد كابوس الحريق الأسوأ في تاريخ الولاية تعيّن على سكان مقاطعة سانتا باربارا التي تعتبر من أجمل مناطق كاليفورنيا، مواجهة كارثة طبيعية من نوع آخر هي الفيضانات وأنهار الوحل والطمي.

واستعانت فرق الإطفاء بالكلاب البوليسية للبحث تحت انقاض المنازل التي دمرتها العاصفة والفيضانات الوحلية والانهيارات الأرضية عن الضحايا المتبقين، بعدما زاد عدد المسجلين كمفقودين عن 20 شخصا.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس