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زلزال بقوة 4,7 درجات يهز غربي إيران

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زلزال بقوة 4,7 درجات يهز غربي إيران
Reuters
آثار زلزال سابق في إيران
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ضرب زلزال بقوة 4,7 درجات على مقياس ريختر، مساء الأربعاء، محافظة كرمانشاه غربي إيران.

وقالت مصادر مطلعة إن الزلزال وقع في منطقة كوزران في كرمانشاه، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كم وعلى مسافة 36 كم من مركز المحافظة.

ولم ترد تقارير عن خسائر بشرية أو مادية نتيجة الزلزال، وكانت شدته 7,3 درجات وقعت بنفس المنطقة منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني وأسفر عن مصرع 530 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 8000 آخرين.

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المصدر: وكالات

علي جعفر

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