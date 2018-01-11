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إيران.. هزتان أرضيتان في يوم واحد

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إيران.. هزتان أرضيتان في يوم واحد
Reuters
آثار زلزال سابق في إيران
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شهدت إيران، أمس الأربعاء، هزتين أرضيتين، إحداهما في مدينة هجدك بمحافظة كرمان جنوب شرق البلاد بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، والأخرى في محافظة كرمانشاه غربا بقوة 4.7 درجات.

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ولم ترد تقارير عن خسائر بشرية أو مادية نتيجة ذلك، لكن مصادر مطلعة قالت إن الهزة التي وقعت في منطقة كوزران في كرمانشاه، كانت على عمق 10 كم ومسافة 36 كم من مركز المحافظة.

وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، ضرب المنطقة زلزال بلغت قوته 7.3 درجات، وأسفر عن مصرع 530 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 8000 آخرين.

المصدر: وكالات

رُبى آغا

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