سيئول: سنتشاور مع الإمارات بشأن أخطاء الاتفاقيات العسكرية

قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، إن بلاده ستتشاور مع الإمارات بشأن تصحيح الاتفاقيات العسكرية في حال وجود أي عيب فيها، دون أن يكشف عنها.

وقال الرئيس خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة صباح اليوم في المكتب الرئاسي، "في حال وجود أي عيب في الاتفاقيات العسكرية ومذكرات التفاهم مع الإمارات التي لم يتم الكشف عنها، ستتشاور الحكومة مع الإمارات لتصحيحها".

وأوضح الرئيس مون، أنه يعتقد أن مضامين الاتفاقيات مع الإمارات سيتم الكشف عنها عندما يحين الوقت المناسب، مشيرا إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون العسكري مع الإمارات تمت إبان حكومات رو مو-هيون ولي ميونغ-باك وبارك كون-هيه، إلا أن حكومة رو مو-هيون فقط كشفت عن الاتفاقيات التي وقعت عليها مع الإمارات، ولم تكشف حكومتا لي ميونغ-باك وبارك كون-هيه عن مذكرات التفاهم التي وقعتا عليها.

وقال إن عدم الكشف عن الاتفاقيات العسكرية مع الإمارات جاء بموجب طلب من الجانب الإماراتي، مضيفا أنه يعتقد أن على العلاقات الدبلوماسية أن تجري بشكل شفاف، إلا أن الحكومات السابقة إذا اتفقت مع الإمارات على عدم الكشف عن الاتفاقيات، فيجب احترام ذلك.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله