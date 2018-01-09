جونسون: زيارة ترامب لبريطانيا "فكرة جيدة"

أكد بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني، أن الولايات المتحدة تعد حليفة لبريطانيا وأن توجيه دعوة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة المملكة كانت "فكرة جيدة".

تصريح جونسون هذا جاء أثناء كلمته في مجلس العموم البريطاني، وأعرب عن اعتقاده أن الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، تستطيع استقبال الرئيس الأمريكي "مثل أي رئيس دولة آخر"، مضيفا أنه "ينبغي علينا أن نتعامل معه" (ترامب)".

وكانت وسائل إعلام أفادت في أواخر العام الماضي بإمكانية إلغاء زيارة الرئيس الأمريكي إلى بريطانيا على خلفية تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي انتقدت ترامب على نشره تغريدات مسيئة للمسلمين في موقع "تويتر".

هذا وأكدت ماي مرارا أن منشورات ترامب لن تؤثر على زيارة الرئيس الأمريكي إلى بريطانيا وأن العلاقات بين البلدين ستبقى مثل ما هي.

المصدر: "نوفوستي"

ألكسندر توميلين