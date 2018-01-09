 
مباشر

إحراق محل يهودي في ضواحي باريس

أخبار العالم

إحراق محل يهودي في ضواحي باريس
AFP KENZO TRIBOUILLARD
محل البقالة اليهودي في باريس - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jq0a

أعلنت مصادر قضائية فرنسية أن مجهولون أحرقوا محلاّ تجاريا يملكه يهودي في جنوب شرق باريس، ليلة الثلاثاء، بعد استهدافه مؤخرا.

وقالت لور بيكييو مدعية منطقة كريتاي في العاصمة باريس: "اندلعت النيران صباحا (في المحل)، ومن المرجح أن تكون الأضرار كبيرة"..."مجهولون قاموا مطلع يناير/كانون الثاني الحالي برسم صلبان معقوفة نازية على المحل"، مرجحة أن تكون الدوافع "إجرامية".

ويأتي الحادث بعد ثلاثة أعوام بالضبط على قيام مسلحين بالهجوم على متجر يهودي شرق باريس وتسبب بمقتل 3 من زبائن المحل وموظف يهودي.

إقرأ المزيد
ماكرون يحضر الذكرى الثالثة لتأبين "ضحايا شارلي إيبدو"

ويأتي الهجوم الأخير بعد يوم من الذكرى الثالثة لضحايا الهجوم الذي استهدف مجلة "شارلي إيبدو" الأسبوعية الساخرة، عقب نشرها كاريكاتور مسيئا للإسلام، ما أثار موجة من الغضب والاستياء حول العالم، وقتل منفذا الهجوم على المجلة الساخرة، (الأخوان شريف وسعيد كواشي)، 12 شخصا.

إقرأ المزيد
موسكو: شارلي إيبدو ضيعت الكرامة الإنسانية!

وفي اليوم التالي، قتل متشدد آخر هو اميدي كوليبالي شرطية بلدية في مونروغ (أو دو سين)، ثم قتل في يناير/كانون الثاني من العام ذاته 4 يهود خلال احتجازه رهائن داخل متجر يهودي.

المصدر: أ ف ب

هاشم الموسوي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة