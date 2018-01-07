ماكرون يحضر الذكرى الثالثة لتأبين "ضحايا شارلي إيبدو"

شارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، في حفل ذكرى 17 شخصا قتلوا في سلسلة هجمات في باريس شنها إرهابيون في يناير عام 2015.

وبدأت مراسم التأبين في المقر القديم لمجلة "شارلي إيبدو" حيث قتل شقيقان مسلحان ببنادق آلية 11 شخصا بالرصاص منهم بعض أبرز الصحفيين ورسامي الكاريكاتير في المجلة الفرنسية.

CHRISTIAN HARTMANN

وذكرت أسماء الضحايا قبل وضع أكاليل الزهور أمام المبنى الإداري ومن بينها إكليل باسم ماكرون وآن إيدالجو رئيسة بلدية باريس.

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وأقيم تأبين آخر في موقع قريب قتل فيه أحد المسلحين شرطيا من مسافة قريبة، إضافة إلى تأبين مماثل في متجر يهودي قتل فيه مسلح ثالث 4 أشخاص.

يذكر أن فرنسا شهدت في يناير/كانون الثاني 2015، سلسلة هجمات استمرت ثلاثة أيام، قتل فيها مسلحون صحفيين ورسامين يعملون في صحيفة شارلي إيبدو الأسبوعية الساخرة وأفرادا من الشرطة ومتسوقين في متجر يهودي.

المصدر: رويترز

أحمد باديان