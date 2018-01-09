السفارة الإيرانية تنفي استدعاء سفيرها من طرف الخارجية الألمانية

أفاد مراسلنا في طهران، بأن السفارة الإيرانية في برلين نفت أنباء استدعاء وزارة الخارجية الألمانية السفير الإيراني "للتوبيخ" بشأن تجسس مزعوم على أفراد وجماعات موالية لإسرائيل.

وقال مصدر مطلع في السفارة الإيرانية ببرلين لوسائل إعلام إيرانية: "لم نستلم أي رسالة لاستدعاء سفيرنا"، نافيا التقارير الإعلامية بهذا الصدد.

وكانت وكالة "رويترز" ووسائل إعلام أخرى، ذكرت أن السفير الإيراني استدعي، "لتوبيخ حاد بشكل غير معتاد" بعد أن رفضت المحكمة الدستورية الألمانية استئنافا قدمه رجل باكستاني، أدين في مارس/ آذار بالتجسس لصالح إيران في ألمانيا.

وأضافت المصادر أن الباكستاني مصطفى حيدر سيد نقفي أدين بجمع معلومات لصالح الحرس الثوري الإيراني عن راينهولد روبي الرئيس السابق لجمعية الصداقة الألمانية الإسرائيلية وعن أستاذ اقتصاد إسرائيلي فرنسي في باريس.

وبحسب تلك المصادر، فقد جرى الاجتماع مع السفير الإيراني في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وكشف عنه الآن.

المصدر: RT + وكالات

علي جعفر