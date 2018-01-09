تعديل وزاري في بولندا يشمل الخارجية والدفاع

جرت في بولندا اليوم الثلاثاء مراسم أداء اليمين لعدد من الوزراء الجدد الذين تم تعيينهم في إطار التعديل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الجديد ماتيوش مورافيتسكي.

وشمل التعديل وزارتي الخارجية والدفاع، بالإضافة إلى بعض الوزارات الأخرى. وجرت مراسم أداء اليمين للوزراء الجدد بقصر الرئاسة في وارسو بحضور رئيس الجمهورية أندجيه دودا.

وأقال رئيس الوزراء كلا من وزيري الخارجية فيتولد فاشيكوفسكي والدفاع أنطوني ماتشيريفيتش. وتم تعيين الباحث السياسي البروفيسوف في العلوم الاجتماعية ياتسيك تشابوتوفيتش وزيرا للخارجية. وأصبح وزير الداخلية ماريوش بلاشاك وزيرا للدفاع.

وسيحل محل بلاشاك في منصب وزير الداخلية نائب رئيس البرلمان يواخيم برودزينسكي.

وينتمي الوزراء الجدد الثلاثة إلى حزب القانون والعدالة الحاكم الذي يترأسه ياروسلاف كاتشينسكي.

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وتجدر الإشارة إلى أن فاشيكوفسكي وماتشيريفيتش لم يحضرا مراسم أداء اليمين، وغادرا القصر الرئاسي قبل بدء المراسم.

كما أدت اليمين وزيرة المالية الجديدة تيريزا تشيرفينسكا التي حلت محل مورافيتسكي في هذا المنصب، لكونه ترأس الحكومة نهاية عام 2017.

يذكر، أن حزب القانون والعدالة قرر تبديل رئيسة الوزراء بياتا شيدلو بوزير المالية ماتيوش مورافيتسكي في ديسمبر/كانون الأول الماضي. أدى مورافيتسكي اليمين رئيسا للوزراء مع الوزراء القدامى، لكنه أعلن أنه سيجري تعديلا وزاريا في وقت لاحق.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف