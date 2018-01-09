نتنياهو: نبقي على سياسة منع حزب الله من الحصول على أسلحة مخلة بالتوازن

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب ستواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإحباط محاولات نقل أسلحة مخلة بالتوازن إلى حزب الله اللبناني عبر الأراضي السورية.

وحصلت مراسلتنا في القدس على نسخة من بيان رسمي من مكتب رئيس الوزراء، قال فيه نتنياهو: "ننتهج منذ سنوات عديدة سياسة تقضي بإحباط المحاولات لنقل أسلحة مخلة بالتوازن، إلى حزب الله عبر الأراضي السورية.. هذه السياسة لم تتغير ونطبقها وفق الحاجة".

ننتهج منذ سنوات عديدة سياسة تقضي بإحباط المحاولات لتحويل أسلحة كاسرة للتوازن إلى حزب الله عبر الأراضي السورية. هذه السياسة لم تتغير ونطبقها وفق الحاجة. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 9, 2018

جاء هذا التصريح بعد ساعات من إعلان الجيش السوري، أن دفاعاته الجوية تصدت لثلاثة اعتداءات إسرائيلية، استهدفت مواقع عسكرية في منطقة القطيفة بريف دمشق.

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المصدر: وكالات

متري سعيد