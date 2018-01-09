طوكيو تطالب واشنطن بمنع تكرار الحوادث في أوكيناوا

طالب مسؤولون يابانيون اليوم الجانب الأمريكي باتخاذ إجراءات شاملة لحماية المواطنين اليابانيين من الحوادث الطارئة التي تتسبب بها الطائرات العسكرية الأمريكية.

جاء ذلك بعد يوم من هبوط طائرة هليكوبتر أمريكية اضطراريا على أرض فندق في جزيرة أوكيناوا الجنوبية.

ومن بين الأحداث التي وقعت مؤخرا، هبطت مروحية نقل تابعة لمشاة البحرية الأمريكية اضطراريا على شاطئ في أوكيناوا يوم السبت بسبب عطل فني. وقبل ذلك سقطت نافذة زجاجية من طائرة عسكرية على ملعب مدرسة في الجزيرة. وتزيد هذه الحوادث من حدة المعارضة العامة للوجود الأمريكي هناك.

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وفي اتصال هاتفي صباح اليوم دعا وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا نظيره الأمريكي جيمس ماتيس إلى الحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث وطالبه باتخاذ "إجراءات شاملة" في هذا المجال .

وأشار الوزير الياباني إلى أنه ينوي تكرار الرسالة عندما يلتقي مع هاري هاريس قائد القوات الأمريكية في آسيا والمحيط الهادئ في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وقال أونوديرا إن ماتيس على علم تام بما حدث. وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن الأخير اعتذر عما حدث لكن أونوديرا لم يشر إلى ذلك.

ويستاء سكان أوكيناوا، التي تحظى بموقع استراتيجي، ( تقع جنوب اليابان وتطل على بحر الصين الشرقي) بشكل متزايد من تواجد الجيش الأمريكي هناك ويعتبرونه عبئا غير ضروري.

وبقيت أوكيناوا تحت الاحتلال الأمريكي حتى عام 1972، ويتواجد فيها حاليا نحو 30 ألف جندي أمريكي، يعيشون ويعملون في قواعد عسكرية تغطي خمس مساحة الجزيرة.

المصدر: رويترز

ادوارد سافين