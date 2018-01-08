هبوط مروحية عسكرية أمريكية اضطراريا في اليابان

أجرت طائرة هليكوبتر عسكرية أمريكية، اليوم الاثنين، هبوطا اضطراريا في أرض فندق بجزيرة أوكيناوا اليابانية، بعد أن عرض لها خلل فني.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن "طاقم الطائرة الهليكوبتر هبط بها اضطراريا بعد أن أضاء لديهم مؤشر تحذيري، وبثّت لقطات تظهر الهليكوبتر مستقرة على الأرض" دون وقوع إصابات.

وأشارت الهيئة إلى أن "ممثلين عن مشاة البحرية الأمريكية في أوكيناوا، لم يردو على طلب وجه إليهم بالتعليق عن الواقعة".

ولا تعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها، فقد شهدت الجزيزة اليابانية السبت الماضي هبوط طائرة نقل هليكوبتر تابعة لمشاة البحرية الأمريكية اضطراريا في شاطئ أوكيناوا بسبب عطل فني. وقبل ذلك سقطت نافذة زجاجية من إحدى الطائرات العسكرية في ملعب مدرسة في الجزيرة.

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وألّبت هذه الحوادث التي تشهدها الجزيرة، إضافة إلى ارتكاب بعض أفراد الجيش الأمريكي جرائم جنائية في بعض الأحيان، الوجود الأمريكي في الجزيرة اليابانية.

وتستضيف جزيرة أوكيناوا اليابانية التي تحظى بموقع استراتيجي على حافة بحر الصين الشرقي، والتي كانت تحت السيطرة الأمريكية، نحو 30 ألف جندي أمريكي يعيشون ويعملون في قواعد عسكرية تغطي خمس مساحة الجزيرة.

المصدر: رويترز

أحمد باديان