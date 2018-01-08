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إيران.. إزاحة الستار عن سيارة كهربائية جديدة

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إيران.. إزاحة الستار عن سيارة كهربائية جديدة
Reuters Toru Hanai
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رفع مجمع "سايبا" الصناعي الإيراني، اليوم الاثنين الستار عن سيارة "ساینا EV" الجديدة التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

وقال خبير في مجمع "سايبا" لصناعة السيارات على هامش حضور نائب الرئيس في شؤون العلوم والتكنولوجيا سورنا ستاري، إطلاق أول سيارة كهربائية للمجمع: "ساينا إلكتريك (EV) ستنتج وفق منصتين هما  X200 و SP100، ويجري العمل حاليا في تركيب محركات كهربائية".

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وأشار الخبير إلى أن تخفيض استهلاك الوقود والملوثات هو السبب الرئيسي لإنتاج السيارات الكهربائية في البلاد.

وأكد الخبير الإيراني أن قوة المحرك الكهربائي تبلغ حوالي 70 كيلوواط، وأنه يمتاز بقوة الشحن السريع فضلا عن الشحن العادي، الأمر الذي يتطلب حوالي 40 دقيقة من الوقت لاستعادة طاقته، كما يستغرق ثلاث ساعات و40 دقيقة للحصول على كامل طاقته خلال الشحن العادي.

المصدر: فارس

أحمد باديان

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