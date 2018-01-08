التحالف الدولي يعلن مقتل أحد جنوده

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، مقتل أحد جنوده اليوم، الاثنين، 8 يناير، حسب بيان وصل إلى وكالة "نوفوستي" الروسية.

ووفقا للبيان، فإن الجندي قتل في الثامن من كانون الثاني/يناير في حادث ليس له علاقة بالعمليات العسكرية".

ويشير البيان إلى أن "اسم الجندي وظروف وفاته سيعلن عنها بناء على رغبة سلطات البلد المعني"، مضيفا أن تحقيقا فتح في الحادث.

وينفذ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014 عمليات في سوريا ضد تنظيم "داعش" دون الحصول على إذن من سلطات السورية.

المصدر: نوفوستي

إياد قاسم