الداخلية الفرنسية: أفشلنا 20 مخططا إرهابيا في 2017

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أن السلطات الأمنية أفشلت 20 مخططا إرهابيا عام 2017، معتبرا أنه لا توجد منطقة يمكن القول إنها بمنأى تماما عن الاعتداءات.

وقال الوزير الفرنسي في حديث مع صحيفة "لو بروجيه": "أفشلنا تنفيذ 20 اعتداء في فرنسا عام 2017، الأمر الذي يدل على أن اليقظة واجبة في كل مكان".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبمناسبة وقف العمل بحالة الطوارىء، إفشال تنفيذ 13 اعتداء عام 2017، في حين رفض الوزير إعطاء تفاصيل حول خطط الاعتداءات السبع الأخرى.

وكشفت أجهزة مكافحة الإرهاب الفرنسية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن اعتقال 10 أشخاص في فرنسا وسويسرا كانوا يتبادلون تعليقات "مقلقة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين أن عملية الاعتقال هذه لها علاقة باعتقال صبي كان يريد شن هجوم بالسكين في فرنسا.

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول اعتقل شاب (21 عاما) وامراه (19 عاما)، من دون أن تكون هناك علاقة بين الاثنين، للاشتباه بعزمهما على ارتكاب اعتداءين.

ومنذ يناير/كانون الثاني عام 2015 أوقعت الاعتداءات الإرهابية في فرنسا 241 قتيلا.

وخلال العام 2017 تبنى تنظيم "داعش" المسؤولية عن تنفيذ اعتداءين في فرنسا، الأول في جادة الشانزليزيه في باريس، والثاني في محطة سان شارل في مدينة مرسيليا جنوب شرق فرنسا.

المصدر: أ ف ب

هاشم الموسوي