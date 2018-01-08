ترامب و"الحلم الأمريكي"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، في خطاب نشر البيت الأبيض مقاطع منه عن إحياء "الحلم الأمريكي".

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية أجزاء من خطاب ترامب وجاء فيه: "الحلم الأمريكي يعود إلى الحياة.. اعتمدنا مؤخرا قوانين تعتبر الأكبر في تاريخ الإصلاحات الضريبية، بما يعادل 5.5 ترليون دولار".

وأضاف ترامب: "معظم تلك الأموال التي سيتم تحصيلها، ستوجه إلى الأمريكيين والشركات الصغيرة والمشاريع العائلية".

وأكد ترامب أن "الشركات الأمريكية بدأت بالفعل في رفع رواتب موظفيها، إضافة إلى أن أكثر من 100 شركة منحت مكافآت الآف من موظفيها نتيجة للإعفاءات الضريبية الضخمة المعتمدة".

وتابع الرئيس الأمريكي: "الأغلبية العظماء من الديمقراطيين في الكونغرس صوتوا ضد هذه الإصلاحات.. لكن مع ذلك، أصبحت الإصلاحات ممكنة بسبب أن الجمهوريين توحدوا".

إقرأ المزيد

وأشار ترامب إلى أنه مع اعتماده الإصلاحات الضريبية، فإن الشركات الأمريكية تحركت لتصبح واحدة من أكثر الشركات تنافسية في وقتنا الحاضر.

يذكر أن قانون الإصلاح الضريبي يقضي بتقليص حزمة ضرائب الشركات الأمريكية المقترحة من 35% إلى 21%، كما يخفض الضرائب المفروضة على الأغنياء في الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي

أحمد باديان