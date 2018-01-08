 
مباشر

برج ترامب في نيويورك يحترق

أخبار العالم

برج ترامب في نيويورك يحترق
mirror.co.uk
برج ترامب في مدينة نيويورك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jpsh

نقل موقع "ميرر" عن ممثلي دائرة الإطفاء في مدينة نيويورك، تأكيدهم أن النيران شبت في الطوابق العليا من برج ناطحة السحاب والتي تعرف بـ"برج ترامب".

وذكر "الموقع" أن عمال الطوارئ لا زالوا يكافحون ألسنة اللهب في الموقع، في محاولة منهم للسيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى أماكن أخرى.

وأعلن إدارة الطواريء في المدينة أن الحادث سببه تماس كهربائي، وأن شخصين اصيبا في الحادث تم نقلهما إلى المستشفى حالة أحدهما خطيرة.

mirror.co.uk
عمال الطواريء يكافحون ألسنة اللهب

المصدر: وكالات

هاشم الموسوي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة