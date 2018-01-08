برج ترامب في نيويورك يحترق

نقل موقع "ميرر" عن ممثلي دائرة الإطفاء في مدينة نيويورك، تأكيدهم أن النيران شبت في الطوابق العليا من برج ناطحة السحاب والتي تعرف بـ"برج ترامب".

وذكر "الموقع" أن عمال الطوارئ لا زالوا يكافحون ألسنة اللهب في الموقع، في محاولة منهم للسيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى أماكن أخرى.

Fire crews are responding to a fire at Trump Tower. There have been no injuries or evacuations, and the President is not currently at Trump Tower. pic.twitter.com/xcsHVX5bhP — TODAY (@TODAYshow) 8 января 2018 г.

وأعلن إدارة الطواريء في المدينة أن الحادث سببه تماس كهربائي، وأن شخصين اصيبا في الحادث تم نقلهما إلى المستشفى حالة أحدهما خطيرة.

mirror.co.uk

المصدر: وكالات

هاشم الموسوي