لماذا لا تحتفل كوريا الشمالية بعيد ميلاد زعيمها؟

يقولون إن الثامن من يناير هو عيد ميلاد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، لكن لا أحد يعلم تحديدا كم من العمر بلغ حتى الآن.. 34 أم 35 أو ربما 36 عاما.

تقول وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إن عمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بلغ اليوم الاثنين، 34 عاما، وتشير إلى أنه لم يتم في كوريا الشمالية أبدا الاحتفال بعيد ميلاده.

وفي ذات الوقت تبقى أيام ميلاد كيم إيل سونغ جد الزعيم الحالي، وكذلك والده كيم جونغ إيل من الأعياد الرسمية الرئيسية في كوريا الشمالية، وتقام خلالها فعاليات احتفالية واسعة وهي من العطل الرسمية.

وتقول وكالة يونهاب إن التقويمات والروزنامات الكورية الشمالية لا تشير إلى يوم 8 يناير كعطلة رسمية. ولا تتم الإشارة بشكل رسمي في كوريا الشمالية إلى أن تاريخ ميلاد كيم جونغ أون هو 8 يناير عام 1984 وكذلك لا يذكر عمره بالتحديد.

ولكن من المعروف أن لاعب كرة السلة الأمريكي دينيس رودمان عندما زار كوريا الشمالية في عام 2014 قام في يوم 8 يناير بالذات بترديد أغنية Happy Birthday بحضور كيم جونغ أون خلال مباراة في بيونغ يانغ.

وتجدر الإشارة إلى أن كيم جونغ أون ورث السلطة في كوريا الشمالية بعد وفاة أبيه كيم جونغ ايل، في ديسمبر 2011 لأنه ووفقا للتقليد المتبع في تلك الدولة تنتقل "السلطة الثورية" من الأب إلى الابن لضمان استمرارية الخط السياسي.

وتحظى شخصية كيم جونغ أون وحياته بتفاصيلها باهتمام كبير في الغرب، وفي بعض الدول المجاورة مثل كوريا الجنوبية، وخاصة بعد ازديدا التوتر في شبه القارة الكورية إثر سلسلة تجارب نووية وصاروخية كورية شمالية وما تلاها من تشديد للعقوبات ضد بيونغ يانغ.

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المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين