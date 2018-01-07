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الجيش الإسرائيلي يشتري 80 سيارة إسعاف

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الجيش الإسرائيلي يشتري 80 سيارة إسعاف
Reuters Amir Cohen
رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بجانب سيارة إسعاف - أرشيف
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن نيته شراء 80 سيارة إسعاف بيضاء لمواجهة حوادث تتسبب بإصابات كثيرة.

وأعلن مدير المشتريات في وزارة الدفاع الإسرائيلية، عن نية الجيش شراء سيارات الإسعاف الجديدة، التي ستوفر الرعاية الطبية العاجلة في حادث كثير الإصابات، مع إمكانية زيادة الصفقة لتشمل 80 سيارة أخرى.

وأكد المسؤول العسكري الإسرائيلي أنه من المتوقع أن الصفقة ستحقق توفيرا بالتكاليف التشغيلية لهذه السيارات.

وذكرت مصادر محلية أن موصفات السيارات التي ستشترى ذات الدفع الرباعي، قادرة على السير في التضاريس الوعرة وعلى الشوارع على حد سواء، بعكس السيارات الموجودة حاليا.

المصدر: معا

هاشم الموسوي

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