نتنياهو: الأنروا يجب أن تختفي!

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وقال إنها يجب أن تختفي من العالم.

وأضاف نتنياهو، في مستهل جلسة حكومية، اليوم الأحد: "إنني أتفق تماما مع الانتقادات الحادة التي يوجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمنظمة "الأونروا"، بحسب ما ذكرت صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وأضاف نتنياهو: "الأونروا منظمة تخلّد قضية اللاجئين الفلسطينيين وكذلك تخلد رواية ما يسمى بحق العودة".. "دور المنظمة يهدف إلى تدمير دولة إسرائيل".. "قدمت اقتراحا بسيطا بنقل التمويل المخصصة لأونروا تدريجيا إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين"، وذلك لتقديم الدعم للاجئين الحقيقيين، وليس لـ"لاجئين وهميين"، على حد زعمه.

وجمدت واشنطن في الـ 5 يناير تمويلا قيمته 125 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وذلك بعد أيام من تهديد الرئيس دونالد ترامب بوقف تقديم مساعدات للفلسطينيين في المستقبل.

المصدر: وكالات

نادر همامي