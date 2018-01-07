متطرفون أوكرانيون يهاجمون المركز الروسي للعلوم والثقافة في كييف

هاجم متطرفون من منظمة "اللجنة السوداء" الأوكرانية في كييف، المركز الروسي للعلوم والثقافة، الذي يتناول مسائل التعاون الإنساني، وفقا لما ذكرته وكالة "نوفوستي".

وقال متحدث للوكالة: "المتطرفون رشقوا مبنى (المركز) بالطلاء الأحمر وحاولوا تحطيم الزجاج على الواجهة.. قمنا بتنظيف آثاره.. ووقعت خسائر مادية جسيمة في المكان".

وفي الوقت نفسه، أشار المتحدث، إلى أن "هذا الهجوم لم يكن الأول على المركز الروسي في كييف"، مضيفا أنه "وكما تبيّن التجربة، فمن غير المرجح أن يبحث أحد عن المعتدين".

وقد ترك المهاجمون منشورات عند مدخل المركز، تضمنت نداءات متطرفة ومطالبة بإغلاق جميع نشاطات المنشآت الروسية في أوكرانيا.

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وفي وقت لاحق، ظهر تسجيل فيديو، على صفحة هذه المنظمة المتطرفة في فيسبوك، يصور أعمال الشغب، وأسفله تعليق جاء فيه: "عشية عيد الميلاد، هاجم نشطاء من (اللجنة السوداء) المركز الروسي للعلوم والثقافة في كييف.. هذا مبنى رسمي تابع للاتحاد الروسي، يمثل غطاء للدعاية المعادية لأوكرانيا، ينظم بانتظام رحلات إلى الدولة المعتدية ويروج هنا لـ (العالم الروسي)".

ووفقا لـ"نوفوستي"، فقد أشار المحاور إلى أن "هذه الادعاءات (في فيسبوك) سخيفة ولا تدعو إلا إلى التحريض على الكراهية العرقية".

وأكد أنه تم إبلاغ الشرطة الأوكرانية مرة أخرى في هذا الشأن، مشيرا إلى أن السفارة الروسية لدى كييف، بعثت بمذكرة إلى وزارة الخارجية الأوكرانية تطالب فيها بوقف الأعمال غير القانونية للمتطرفين، والتي تناقض جميع قواعد القانون الدولي.

المصدر: نوفوستي

إياد قاسم