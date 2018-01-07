مذيع "سي إن إن" يقطع الحوار مع مستشار ترامب على الهواء مباشرة

قرر مقدم البرامج في قناة "سي إن إن" جيك تيبر، اليوم الأحد قطع حوار، أثناء بث مباشر مع ستيفن ميلر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد مشادة كلامية.

وقال مقدم البرامج إن ضيفه كان يتهرب من الإجابة عن الأسئلة، التي وجهها إليه.

وقد أثارت ردة فعل ترامب حول فضيحة حول كتاب "النار والغضب داخل البيت الأبيض"، للمؤلف الأمريكي مايكل وولف، والذي تحدث فيه عن كواليس البيت الأبيض، ويكشف الفضائح والفوضى داخله، أثارت جدلا بين المستشار ومقدم البرنامج أدى إلى تلاسن بينهما، قرر على إثره تيبر قطع الحوار، الذي كان يبث على الهواء مباشرة.

وقد علق ترامب مثل عادته على وسيلته المفضلة "تويتر"، حول الفضائح التي تحدث عنها الكاتب "نار وغضب: داخل البيت الأبيض"، قائلا إن خصومه يحاولون التشكيك في قدراته العقلية، وتوازنه. ووصف ترامب نفسه بالعبقري.

وقد سأل مقدم البرامج في قناة "سي إن إن" مستشار الرئيس الأمريكي، إلى أي مدى يمكن اعتبار ردة فعل ترامب وتصريحاته مقبولة ومناسبة وبناءة؟، وهو ما أثار غضب ميلر، الذي شن هجوما على القناة، قائلا: "أعتقد أن مثل هذه الكلمات تدعم مقصد الرئيس (دونالد ترامب)، ولكن عندكم في سي إن إن تخلقون جوا متعفنا من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى أزمة ثقة مع قناتكم".

وقد علق مقدم البرنامج على ردة فعل مستشار الرئيس الأمريكي، قائلا إن ضيفه ليس مهتما بالمشاهدين وآرائهم، فقط ما يهمه هو مشاهد واحد في إشارة إلى ترامب.

المصدر: وكالات

نادر همامي