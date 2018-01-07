آيرلندي يلعب بكرة القدم مع إعصار إليانور

أثبت لاعب كرة القدم الآيرلندي إينا أوكونور، أنه يستطيع مقارعة قوى الطبيعة، واستعرض قدرته على التلاعب بالكرة خلال إعصار إليانور.

وبعد ركلة قوية طارت الكرة بعيدا، ولكنها سرعان ما عادت مثل بالبمرنج (بالإنكليزية: Boomerang -بوميرانغ ) ليقوم اللاعب بالتقاطها بكل مهارة.

وتجدر الإشارة إلى أن الإعصار الشتوي القوي ضرب سواحل أوروبا الغربية. وفي آيرلندا تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن 55 ألف منزل، وضرب الإعصار كذلك فرنسا وألمانيا وبلدانا شمال أوروبا. وفي فرنسا، أسفر ذلك عن مقتل 5 أشخاص وفقدان اثنين آخرين.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين