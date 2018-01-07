ترامب: كيم جونغ أون يعرف أني لا أمزح بتاتا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه مستعد لإجراء حوار مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ولكنه غير مستعد للقيام بذلك من دون شروط مسبقة.

وقال ترامب للصحفيين: "بالطبع أؤمن دائما بالمفاوضات لكن موقفنا في غاية الصلابة والشدة (...) . ولكني لا أرى أية مشاكل للقيام بذلك".

وردا على سؤال حول ما إذا كان ذلك يعني أن ترامب لن يضع شروطا مسبقة لعقد لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي قال الرئيس الأمريكي: "هذا على الإطلاق ليس ما قلته. وهو (كيم جونغ أون) يعرف أني لا أمزح، ولا حتى بنسبة واحد بالمئة. وهو يدرك ذلك جيدا".

وشدد ترامب على أنه سيبذل الجهود من أجل صياغة حلول سلمية وجيدة مع كوريا الشمالية وقال: "سنعمل من أجل ذلك (...) بعدد كبير من الأفراد".

كما أكد الرئيس دونالد ترامب أنه "إذا حدث شيء ما، وإذا نجمت عن هذه المفاوضات نتيجة ما، فسيكون ذلك حدثا كبيرا وهاما جدا للعالم".

ويأتي حديث الرئيس الأمريكي هذا بعد ازدياد التوتر في شبه الجزيرة الكورية في الأشهر الأخيرة إثر تنفيذ بيونغ يانغ سلسلة من التجارب الصاروخية والذرية، ورد واشنطن على ذلك بفرض عقوبات اقتصادية ضد كوريا الشمالية، بما في ذلك عن طريق مجلس الأمن الدولي.

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المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين