فقدان 32 شخصا في اصطدام سفينتين قبالة السواحل الصينية

فقد 32 شخصا جراء اصطدام ناقلة نفط إيرانية تبحر تحت العلم البنمي، وسفينة بضائع تابعة لهونغ كونغ قرب الساحل الشرقي للصين مساء أمس السبت.

وقالت وزارة النقل الصينية اليوم الأحد إن 32 شخصا، بينهم 30 مواطنا إيرانيا وبنغلاديشيان، اعتبروا في عداد المفقودين بعد اصطدام السفينتين.

Search and rescue operation under way as 32 went missing after two vessels collided off the east coast of China; A Panama registered oil tanker is on fire pic.twitter.com/RslNE08cyd — CGTN (@CGTNOfficial) January 7, 2018

من جانبها، أكدت وزارة النفط الإيرانية خبر فقدان 30 إيرانيا، جراء الحادث.

وأدى الحادث إلى انقطاع الاتصال مع ناقلة النفط الإيرانية التي نشب فيها حريق هائل، في حين لم تتعرض ناقلة البضائع لأي خطر بالرغم من إصابتها بأضرار، وتم إنقاذ جميع الأفراد الـ 21 الذين كانوا على متنها.

وكالة شانا التابعة لوزارة النفط

وتواصل سفن الطوارئ الصينية عملية البحث والإنقاذ في موقع الحادث.

المصدر: وكالات

متري سعيد