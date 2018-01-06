سمكة مقلية "تنبعث حية" على طبق صيني!

عادت الروح بشكل مفاجئ إلى سمكة مقلية مصفوفة على طبق في مطاعم صيني، وأخذت تتحرك يمينا ويسارا.

ونشر المستخدم Tea Partier فيديو للسمكة المقلية وهي تتحرك في قناة يوتيوب على الإنترنت.

وأشار إلى أن سمكة واحدة فقط من بين عدة سمكات على الطبق تحركت بينما ظلت الباقيات بدون حركة.

وصُوّر الفيديو في سوبر ماركت في مدينة هنغيانغ في مقاطعة هونان الجنوبية بالصين في الـ20 ديسمبر عام 2017.

المصدر: قناة زفيزدا

إدوارد سافين