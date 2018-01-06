ترامب: مزاعم التواطؤ مع روسيا أكاذيب ملفقة بأساليب حقبة ريغان

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، تصريحات نشرت لمعارضيه السياسيين، حول تواطؤ حملته الانتخابية المزعوم مع روسيا بـ " الافتراء".

وأشار ترامب في تغريدة له على تويتر إلى أن معارضيه السياسيين لجأوا في تلفيق الأكاذيب بحقه، إلى أساليب مرحلة حكم الرئيس الأمريكي السابق، رونالد ريغان، التي امتدت من العام 1981 لغاية 1989 من القرن الماضي.

وأضاف ترامب على حسابه في تويتر: "في الواقع طوال حياتي وأنا أتمتع بخاصتين: الاستقرار النفسي، والعقل الراجح.. المحتالة هيلاري كلينتون هي أيضا لعبت على هذه الورقة (التواطؤ مع روسيا) بقوة وكما يعلم الجميع، فإنها باءت بفشل ذريع".

يشار إلى أن وسائل إعلام أمريكية نشرت بعض التفاصيل من كتاب تحت عنوان " نار وغضب: في بيت ترامب الأبيض" من تأليف مايكل وولف، والذي سيعلن عن بدء بيعه الأسبوع المقبل.

المصدر: إنترفاكس

علي الخطايبة