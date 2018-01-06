الجيش الأمريكي: روسيا حصلت على كنز معلومات عن F-22

أكدت الفريق في القوات الجوية الأمريكية، فيريلين جيميسون، أن الجيش الروسي سنحت أمامه فرصة، لتقييم تقنية وتكتيكات الأمريكيين، وذلك بفضل الصراع في الشرق الأوسط.

وذكرت جيميسون، خلال حديثها لبوابة " Business Insider" الإلكترونية، أن الصراع في الشرق الأوسط، أعطى روسيا فرصة لتقييم الطائرات الأمريكية وعلى وجه الخصوص، المقاتلة F-22.

وقالت في هذا الصدد: "أصبحت السماء فوق العراق، وعلى وجه الخصوص سوريا، للروس، كنزا حقيقيا من المعلومات حول أعمالنا".

ووفقا لخبير المعهد الملكي للدراسات الدفاعية في بريطانيا، جوستين برونكا، فإن لدى روسيا الفرصة للاطلاع على "معلومات لا تقدر بثمن" حول أعمال القوات الجوية الأمريكية، ومشاهدة تكتيكات وتقنيات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

لذلك، فإن ممارسة التتبع لمثل طائرات F-22 مع مساعدة من الرادار، يمكن أن تجلب بالفعل فائدة كبيرة للقوات الجوية الروسية، إذ تفوّق الطائرات "الشبح" مثل F-22 على نظيراتها الروسية يمكن أن يتقلّص بشكل خطير، وفقا Business Insider.

المصدر: life.ru

إياد قاسم