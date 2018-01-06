ألمانيا وتركيا تتفقان على ضرورة تحسين العلاقات

أعلن وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل اليوم أنه اتفق مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو على فعل كل ما هو ممكن لتحسين العلاقات بين بلديهما، المتوترة بسبب سلسلة من الخلافات.

من جهته أكد جاويش أوغلو، الذي يزور ألمانيا حاليا، التوصل إلى اتفاق مع غابرييل على ضرورة حل "الصعوبات والخلافات" بين أنقرة وبرلين من خلال الحوار والتعاون.

وكان الوزير التركي قال الجمعة إنه يرغب في مد الجسور مع ألمانيا بصفتها أكبر شريك تجاري لتركيا والشريك المهم لأنقرة في حلف الناتو.

وكان أهم أسباب التوتر بين البلدين، موقف ألمانيا من حملة تركية واسعة النطاق على من يشتبه بأنهم أنصار لمحاولة الانقلاب التي وقعت عام 2016، وكذلك اعتقال صحفي يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية.

المصدر: رويترز

علي جعفر