لوّحت في وجه الشرطة الأمريكية بمسدسها فخرّت صريعة!

نشرت شرطة ولاية كانساس الأميركية فيديو لشابة من ربّات السوابق لوّحت في وجه رجال الأمن بمسدس كان بحوزتها ولم تنصاع لأوامرهم وتلقي بسلاحها حتى عاجلوها بزخة من الرصاص قتلتها.

الحوار العصيب استمر مع القتيلة سيارا هوارد ذات الـ26 ربيعا من عمرها طيلة ثلاث ساعات، حاول الشرطة خلالها إقناعها بضرورة تسليم نفسهما بموجب مذكرة ضبط وإحضار لانتهاكها شروط الخضوع للإقامة الجبرية بموجب حكم جنائي صادر بحقها في وقت سابق.

هوارد، متورطة في حزمة من الجرائم والمخالفات، بينها عراك مع والدتها، والقيادة بلا رخصة، وإحجامها غير المبرر عن تنفيذ أوامر القضاء والشرطة المتعلقة بسلوكياتها بصفتها في خانة الملاحقين والخاضعين لرقابة عين العدالة.

لاقت هوارد حتفها في نهاية المطاف، نتيجة لتغييرها محل إقامتها دون إبلاغ الشرطة، وذلك خلال خضوعها للإقامة الجبرية على ذمة تهمة بالسرقة أدينت بها سنة 2016.

الشرطة الأمريكية أفرجت عن الفيديو الذي وثّق الحادث بموجب دعوى قضائية شككت في أسلوب تعامل الشرطة مع الموقف، رغم إقرار القضاء بشرعية ممارسات الشرطة.

المصدر: وكالات

صفوان أبو حلا