روسي ينقذ بكليتيه متقاعدا عسكريا أمريكيا

أفادت صحيفة " Action News" الأمريكية، بأن روسيا يدعى أنطون كيمايف، تبرع قبل مفارقته الحياة بأعضائه لمن يحتاجهم من الأمريكيين.

وأوضحت الصحيفة أن كيمايف توفي متأثرا بجراحه جراء تبادل لإطلاق العيارات النارية في مدينة "بطرس بورغ" بولاية فرجينيا الأمريكية، وأن الحادث وقع في 19 ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن شرطة الولاية فتحت تحقيقا على الفور إلا أنها لم تعثر على قاتلي المواطن الروسي.

من جانبها، أعلنت القنصلية الروسية في مدينة نيويورك أنها تتابع القضية وأنها على اتصال مباشر مع أقارب أنطون كيمايف.

وأشارت الصحيفة المذكورة إلى أن زوجة القتيل التقت مع المتقاعد العسكري الأمريكي، جون بوند، الذي زُرعت له كليتا كيمايف، وقال لها إن " قرار زوجها المدهش أهداه الحياة من جديد".

وقالت الصحيفة إنها فهمت من زوجة كيمايف، التي لم تذكر اسمها، عن طريق المترجم الفوري الإلكتروني أنها تشعر بالارتياح لقرار زوجها.

المصدر: نوفوستي

علي الخطايبة