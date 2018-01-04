إيران ترفع الحظر عن "إنستغرام"

اتخذ المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الخميس، قرارا باستئناف إمكانية الوصول لشبكة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" في إيران بعد حظره لعدة أيام بقرار من المجلس ذاته.

ونفى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني، محمد جواد جهرمي، ما أشيع مؤخرا بأن القيود على شبكات التواصل الاجتماعي ستستمر بشكل دائم.

وبات بإمكان المستخدمين في إيران حاليا الاستفادة من خدمات "إنستغرام" على شبكة الإنترنيت.

المصدر: وكالة فارس

علي الخطايبة