إيرلندا.. مصري يقتل يابانيا طعنا والشرطة تنفي الدافع الإرهابي

قالت الشرطة الإيرلندية، إنه لا توجد دوافع إرهابي لجريمة قتل ياباني طعنا على يد مصري في هجمات عشوائية ببلدة "دوندالك" شمال شرق إيرلندا الأسبوع الجاري.

وكانت شرطة دبلن اعتقلت شابا مصريا (18 عاما) للاشتباه في قتله الياباني يوسوكي ساساكي (24 عاما)، والذي قالت الشرطة إنه "يقيم في البلاد منذ عام"، كما وأصيب في الحادث، الذي وقع صباح الأربعاء، رجلان آخران.

وأكدت الشرطة في بادئ الأمر، أنها تبحث فيما إذا كان للواقعة صلة بالإرهاب.

وقالت الشرطة في بيان الخميس: "حتى الآن لم نجد صلة تربط هذه المأساة بالإرهاب، لكن التحقيق التحريات مستمران على مستوى دولي".

المصدر: رويترز

هاشم الموسوي